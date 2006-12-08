Табачник пророкує Нашій Україні долю СДПУ(о)

Віце-прем`єр-міністр України з гуманітарних питань Дмитро ТАБАЧНИК називає обрання керівника Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ головою Ради партії «Народний Союз «Наша Україна» триразовим дежавю.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Д.ТАБАЧНИК висловив сьогодні журналістам у Києві.

«За моєї пам`яті дуже часто різні партії очолювали керівники президентської адміністрації або секретаріату. І завжди це вело до зниження самостійності партії й постійно її ослабляло та витісняло з політичного життя», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Віце-прем`єр вважає, що позиції керівника апарату Президента й керівника партії важко поєднати. «Це передбачає певну залежність у політичних позиціях і коментарях голови держави. Я думаю, що нікого не ображу, якщо скажу, що Соціал-демократична партія України в 2002-2005 роках дуже багато втратила, тому що будь-які дії влади безпосередньо асоціювалися й поєднувалися з діями партії», - пояснив він.

Д.ТАБАЧНИК упевнений, що вища адміністративна посада не завжди є «підтримкою й допомогою в партійному будівництві».

Віце-прем`єр називає обрання партійного керівництва результатом «інтимних внутрішньопартійних домовленостей між різними групами, що складають керівництво партії та її фінансову базу».

«Обрання керівництва партії завжди носить якийсь елемент делікатності й інтимності. В цьому компромісі потрібно дотриматися багатьох складових, зокрема підтримки територіальних організацій, підтримки спонсорів-годувальників партії. Напевно, такий компроміс шукали (на засіданні політради НСНУ – УНІАН). Шукали недурні люди. Їм видніше», - додав Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 грудня, відбулося засідання Ради НСНУ. На засіданні голова Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА був обраний головою Ради, головою виконкому партії – Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Також Рада НСНУ обрала Президію у складі 14 осіб.