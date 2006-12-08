Янукович вирішив, що Ющенко бюджет підпише
12:36, 08 грудня 2006Політика
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Президент зустрічався з прем`єром
Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО підпише бюджет на 2007 рік, ухвалений Верховною Радою.
Як повідомляє «Українська правда»,про це прем’єр сказав після зустрічі у Президента.
"Я вважаю, що бюджет буде підписано", - сказав він, додавши, що поки нема остаточних висновків.
За словами В.ЯНУКОВИЧА, "настрій позитивний". Водночас він не уточнив, чий саме настрій.
Як повідомлялося, сьогодні прем’єр побував у Секретаріаті Президента, де був прийнятий В.ЮЩЕНКОМ.
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