Тимошенко: поки я штурвал тримаю, ніхто дефолту не дочекається

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що поки вона перебуває при владі, дефолту не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила вчора, звертаючись до жителів Рівненської області, що були присутні на церемонії відкриття руху на ділянці автодороги Київ-Чоп.

«Дефолту не було і не буде. Принаймні, поки я цей штурвал тримаю, ніхто дефолту України не дочекається», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на сьогодні, всупереч сподіванням і очікуванням опозиції, в Україні вчасно проходять виплати пенсій і зарплат у державних установах. Окрім того, за газ Україна розраховується вчасно, додала вона.