Янукович від Тарасюка не відчепиться

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наполягає на виконанні рішення Верховної Ради про звільнення міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

Як повідомляє «Українська правда», про це прем’єр сказав після зустрічі у Президента.

"Я думаю, що треба виконувати рішення Верховної Ради", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На запитання, чи потрібно виконувати рішення суду, В.ЯНУКОВИЧ сказав: "Так можна дійти до абсурду".

Водночас він ухилився від відповіді, чи згоден з ним Президент у цьому питанні, зазначивши лише, що обговорював з ним цю ситуацію.

"З приводу Тарасюка, я висловив свою точку зору Президенту", - сказав прем’єр.

На запитання, якою була реакція Президента на його позицію щодо Б.ТАРАСЮКА, В.ЯНУКОВИЧ не відповів.

"Давайте наступне питання... Вас більше нічого не цікавить?" - зазначив він.

Прем`єр також повідомив, що наступного тижня буде розглядати питання кандидатур на посаду міністра закордонних справ та міністра оборони.

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив, що до нового року коаліція і уряд визначаться з цим питанням.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247 голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

5 грудня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію постанови Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА.

Того ж дня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов`язки міністра закордонних справ.