Мета Ющенка - вибори, а Конституція тільки привід

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу “Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України” свідчить про початок активної участі глави держави у президентській виборчій кампанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав на прес-конференції в Чернівецькій області, де перебуває з робочою поїздкою.

“Якби метою даного указу дійсно було б проведення серйозного фахового обговорення нової редакції Конституції з метою її ухвалення, то цілком очевидно, що його треба було б видавати не під час президентської виборчої кампанії”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що обговорення проекту Основного Закону країни під час президентської виборчої кампанії не призведе до відповідних фахових наслідків і буде елементом політичної дискусії.

Натомість віце-спікер парламенту вважає, що пріоритетом у роботі всіх органів влади мають стати економічні та соціальні питання.

“У період до початку виборчої кампанії, яка, я сподіваюсь, буде тривати 90, а не 120 днів, бажано, аби Президент, уряд та парламент обговорили й ухвалили першочергові антикризові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію в соціально-економічній та фінансовій сферах”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО сьогодні, 25 серпня, підписав указ «Про винесення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України», згідно з яким всенародне обговорення має відбутися до 1 грудня 2009 року.