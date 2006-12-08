У Ющенка немає претензій до Януковича

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ прозвітував Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про підсумки свого візиту до США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив В.ЮЩЕНКО журналістам, розповідаючи про підсумки їх сьогоднішньої зустрічі.

Зокрема, на зустрічі В.ЯНУКОВИЧ надав інформацію про свій візит до США і зокрема щодо тих питань, які були викладені в директивах на це відрядження. «Ми провели плідну розмову, відбувся нормальний хороший обмін думками в контексті українсько-американських стосунків», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Також, за його словами, сторони обговорили майбутній візит Президента РФ Володимира ПУТІНА до України. Зокрема, говорили про блок документів, який планується підписати.

Крім того, Президент і прем`єр-міністр обговорили графік закордонних візитів прем’єр-міністра на найближчі 2-3 місяці з метою узгодження цього графіку із загальною тактикою проведення зовнішньої політики України.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перебував у США з робочим візитом з 3 по 7 грудня.