Ющенко пояснив своє рішення щодо Балоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО, почесний голова політичної партії “Народний Союз Наша Україна” наголошує, що кадрові зміни в НСНУ не є результатом переслідування і негативної оцінки діяльності когось з партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що хоче максимально відкрито говорити про вчорашнє засідання Ради партії. «Логіка вчорашніх рішень була продиктована одним – треба знайти механізм відмови від негативу, який був в останні місяці, останній рік в діяльності політичних сил», - сказав він.

На думку Президента, це можливо зробити за рахунок формування нових ідей, які можна викласти в програмі партії, а також приходу в НСНУ нових людей, які можуть реалізувати ці ідеї.

Вчорашнє засідання Ради партії якраз і було присвячено формуванню механізму, який би «відкрив двері для нових цікавих політиків у партію «Наша Україна», - зазначив В.ЮЩЕНКО, додавши, що кадрові зміни в партії - це не переслідування і не негативна оцінка діяльності когось з НСНУ.

«Це не політика персонально проти когось, ми говоримо про колективний проект, який потребує нової енергії. А нову енергію можуть дати нові гравці, і вчорашня зміна була проведена виключно в одному контексті – ключові рішення про кадрові призначення в партії повинен приймати з’їзд», - підкреслив В.ЮЩЕНКО

Він зазначив, що В.БАЛОГА до середини березня має організувати проведення регіональних конференцій партій, за підсумками цих конференцій визначити основні пропозиції щодо призначення керівника партії на загальному з’їзді, а також щодо формування керівних органів партії.

«Ми запропонували для людей самий простий і зрозумілий шлях – давайте керівника партії будемо обирати не таємно, не в кулуарах, хай ці вибори будуть публічні, на з’їзді. І Віктор Іванович БАЛОГА буде працювати на цій посаді до з’їзду», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 грудня, за участі В.ЮЩЕНКА відбулося засідання Ради НСНУ. На засіданні голова Секретаріату Президента В.БАЛОГА був обраний головою Ради, головою виконкому партії – Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Також Рада НСНУ обрала Президію у складі 14 осіб.