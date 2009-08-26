Москаль: бандити одягнулися в Бріоні і видають себе за депутатів

Зосередитися в першу чергу на розслідуванні старих розстрільних справ, а також вбивств з використанням вибухівки обіцяє новий керівник кримської міліції Геннадій Москаль. У інтерв`ю виданню "Коммерсант-Украина" він пояснив, чим викликаний цей пріоритет:

"Практично у всіх цих справах живими залишилися ті, хто стріляв останнім, - інші вже давно в могилах. Ті, хто стріляв останнім, і є замовниками цих вбивств. А те, що вони зараз припудрилися, одягнулися в Brioni і видають себе за респектабельних бізнесменів або депутатів, ще не означає, що вони не є бандитами", - вважає Москаль. - Для мене цілком очевидно: за кожним розстрілом 90-х років стирчать криваві руки деяких нинішніх "найбільш впливових" людей Криму. Користуючись нагодою, хочу попередити всіх цих людей: любові і злагоди між нами не буде. Антагонізм між міліцією і бандитами закладений за визначенням. Тому між нами буде тільки жорстка конфронтація і війна. В рамках чинного законодавства, зрозуміло".