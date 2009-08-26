Ющенко дав ордени Богатирьовій і Єханурову

Президент Віктор ЮЩЕНКО за вагомий особистий внесок у державне будівництво, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 18-ї річниці Незалежності України нагородив першого заступника глави Секретаріату Президента Юрія ЄХАНУРОВА орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня.

Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Цим же указом Президент нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїсу БОГАТИРЬОВУ.

Почесного звання «Заслужений економіст України» удостоєно заступника керівника президентського Секретаріату Андрія ГОНЧАРУКА. Ще четверо працівників СП відзначені державними нагородами та званнями заслужених діячів.

Окрім того, високими державними нагородами та почесними званнями Президент відзначив багаторічну сумлінну працю низки провідних вітчизняних фахівців судової гілки влади, Національного банку, прокуратури, а також сфери економіки, культури, освіти і мистецтва.

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