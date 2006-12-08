Ющенко хоче зустрітися з Януковичем ще раз

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначиться з підписанням закону про державний бюджет на 2007 рік наступного тижня після повторної зустрічі з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що на сьогодні Секретаріат Президента ще не отримав цей документ, але він прогнозує, що бюджет надійде до Секретаріату у суботу або в понеділок.

Після цього два дні над цим документом працюватиме економічний департамент Секретаріату.

«І у вівторок-середу я хотів би провести чергову зустріч з прем’єр-міністром на предмет закону про бюджет 2007 року, його недоліків і сформувати рішення Президента по цьому питанню», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомлялося, 6 грудня Верховна Рада України прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік».