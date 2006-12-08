У депутата Київради Бригинця - струс мозку

Після вчорашньої бійки у Київраді депутат від фракції БЮТ Олександр БРИГІНЕЦЬ отримав струс мозку.

Як повідомив сьогодні УНІАН сам депутат, під час бійки в сесійні залі Київради, у той момент, коли він нікого не чіпав, а просто стояв біля президії Київради, хтось вхопив його за волосся ззаду і в той момент, коли він хотів обернутися, інша людина спереду вдарила його в скроню. За словами О.БРИГИНЦЯ, він впав на якийсь незрозумілий предмет і в цей момент “втратив орієнтацію в просторі та часі”. Тому не може сказати, хто саме його тягнув за волосся та хто вдарив. Коли прийшов до тями і підвівся, виявилося, що на спині чисельні кров’яні подряпини та синці. Крім того, почався сильний головний біль.

О.БРИГІНЕЦЬ звернувся за допомогою до лікарів після завершення сесійного засідання у ту ж лікарню, куди було госпіталізовано іншого постраждалого після бійки на сесії депутата Київради Віктора НАУМКА. За попереднім діагнозом лікарів, у О.БРИГІНЦЯ струс мозку і лікарі наполягали на тому, щоб він пройшов медичне обстеження і залишився в лікарні. Натомість О.БРИГІНЕЦЬ здав усі необхідні аналізи і під власну відповідальність поїхав додому, де й перебуває зараз.

Він повідомив, що результати обстеження мають бути відомі сьогодні. Але в будь-якому випадку, в лікарню депутат їхати не хоче, оскільки вважає, що вдома вилікується швидше.

О.БРИГИНЕЦЬ також звернув увагу на те, що коли почалося його обстеження, а це було близько другої години ночі, до лікарні приїхала депутат Київради від фракції Партії регіонів, яка очолює Головне управління охоpони здоpов`я та медичного забезпечення мiстa Києвa Людмила КАЧУРОВА у супроводі кількох лікарів, які також долучились до обстеження.

За словами О.БРИГІНЦЯ, він хоче додатково пройти обстеження у свого лікаря, оскільки має сильні гематоми на тілі.

“Я сподіваюсь, що буду на сесії у вівторок, бо не можу залишити своїх колег без своєї підтримки”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вчора після бійки в сесійній залі Київради, яка на своєму засіданні розглядала питання про скасування нових житлово-комунальних тарифів у столиці, було госпіталізовано депутата з фракції БЮТ В.НАУМКА. Він через сильний удар в потилицю він втратив свідомість, і викликана швидка допомога направила його в Жовтневу лікарню столиці. За словами В.НАУМКА, вдарив його один з присутніх в залі запрошених гостей з депутатським значком спортивної статури.

За словами опозиційних депутатів Київради, в залі таких невідомих осіб зі значками депутатів районних рад було семеро.

Відразу після інциденту до Київради прибула слідчо-оперативна група.