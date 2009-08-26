Тимошенко ухвалила алгоритм виселення Януковича із його дачі

Уряд повернув у державну власність урядову резиденцію «Межигір’я» і дві будівлі Національної акціонерної компанії «Надра України», розташовані у центрі Києва (по вул. Володимирській, 34, і Золотоворітському провулку, 9).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Всі рішення про передачу цих приміщень скасовані. Всі рішення, які необхідні для повернення державних структур у ці будівлі, які раніше були відібрані, сьогодні ухвалені. Досягнуті також певні домовленості з прокуратурою, яка зробить для цього всі необхідні розпорядження, і сьогодні вже буде можливість переїжджати у ці приміщення державним установам», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр, зокрема, уточнила, що площа повернених у державну власність приміщень, становить більш як 5 тисяч квадратних метрів.

Глава уряду підкреслили, що спільними зусиллями з Генеральною прокуратурою сьогодні буде забезпечено повернення компанії «Надра України» у свої приміщення в центрі столиці. «Фактично, ми вилучили в центрі міста 5 тис. кв. м з корупційного незаконного володіння і повернули державі», - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що сьогодні на засіданні уряду був затверджений план спільних дій Міністерства юстиції, МВС і інших органів державного управління з повернення державі міжурядової резиденції «Межигір’я». «Це та резиденція, якою володіли всі уряди ще з часів Щербицького. Те, що ЯНУКОВИЧ особисто для себе саме цю урядову резиденцію забрав під свою дачу – це не зійде з рук. Сьогодні ми ухвалили весь алгоритм дій для повернення державної резиденції з приватної власності ЯНУКОВИЧА державі», - додала прем`єр-міністр.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні на засіданні уряду були ухвалені рішення про скасування дії всіх ліцензій, які були видані НАК «Надра України» під час прем`єрства Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Сьогоднішнім рішенням уряду ми не просто повернули (ліцензії) державі, але й передали їх НАК «Нафтогаз України» для промислової розробки цих родовищ і поповнення запасів держави нафтою і газом власного видобутку», - повідомила вона.

«Таких прикладів за правління ЯНУКОВИЧА – тисячі, і ми будемо детально над кожним таким зловживанням працювати і повертати державі те, що у неї незаконно вилучили», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на екстреному засіданні Кабінету міністрів Ю.ТИМОШЕНКО заявила про спробу незаконного захоплення будівлі НАК «Надра України» її колишнім керівником Едуардом СТАВИЦЬКИМ.

Того ж дня Кабмін відновив і відразу ж звільнив Е.СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК «Надра України». Рішення про відновлення на посаді Е.СТАВИЦЬКОГО було ухвалене на підставі відповідного рішення Київського апеляційного суду.

Крім того, прем`єр-міністр доручила Мінюсту забезпечити повернення у державну власність 19 ліцензій на видобування нафти і газу, які були виділені колишнім керівництвом НАК «Надра України».

Також глава уряду зазначила, що під час прем`єрства Віктора ЯНУКОВИЧА і його оточення у їх власність через компанію НАК «Надра України» було передано дві будівлі в центрі Києва (по вул. Володимирській, 34 і Золотоворітському провулку, 9), а також урядову резиденцію «Межигір’я», яка згодом, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, стала особистою власністю В.ЯНУКОВИЧА.

На тому ж засіданні прем`єр-міністр доручила Мінюсту відновити судовий процес з повернення урядової резиденції «Межигір’я» у державну власність.

«Цю резиденцію у держави особисто відібрав ЯНУКОВИЧ. Я прошу в судах підсилити захист і зробити так, щоб ці 140 гектарів землі разом із державною урядовою резиденцією, в якій приймалися урядові делегації ще з часів Щербицького, в якій приймалися всі іноземні делегації, і в якій уряд, всі міністри і прем`єр-міністр мали можливість розмістити іноземних гостей – все це відібрано у уряду, у держави під час перебування ЯНУКОВИЧА на посаді прем`єр-міністра. І все це через НАК «Надра України», - пояснила глава уряду.