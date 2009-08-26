Тимошенко написала Стельмаху, що кота в мішку купляти не буде

Кабінет міністрів України пропонує Національному банку спільно з Радою з рекапіталізації банків найближчими днями провести нараду для вирішення питань з рекапіталізації банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

За її словами, така пропозиція міститься у схваленому на сьогоднішньому засіданні уряду листі КМУ до Нацбанку. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в даному листі викладені всі питання, вирішення яких уряд вважає першочерговим і необхідним для проведення рекапіталізації банків «Надра», «Укрпромбанку» і ще 13 банків третьої і четвертої категорій. Зокрема, необхідно, щоб тимчасові адміністратори банків провели повну реструктуризацію зовнішніх і внутрішніх боргів даних фінустанов.

«Без цього держава заходити в банк не може», – сказала прем`єр-міністр.

Крім того, вона зазначила, що в банках, які готуються до рекапіталізації, має бути проведена повна оцінка активів і пасивів. За словами Ю.ТИМОШЕНКО, на сьогодні ці процедури не проведені.

«Так сталося, що тимчасові адміністратори в цих двох банках («Надра» і «Укрпромбанк» – УНІАН), в усіх інших банках були призначені, по суті справи, тими приватними власниками банків, які і довели банки до такого стану. Пройшло багато місяців, а тимчасові адміністрації банку «Надра» і «Укрпромбанку» не забезпечили, не закінчили, не організували роботу з кредиторами цих банків з реструктуризації заборгованості, що робить неможливим входження уряду в ці банки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що уряд кілька тижнів тому запропонував Нацбанку свої кандидатури на посаду тимчасових адміністраторів у банк «Надра» і «Укрпромбанк», які «за лічені тижні» змогли б провести реструктуризацію боргів і роботу з рекапіталізації банків, проте досі тимчасові адміністратори не замінені.

«Ми не можемо як уряд заходити (у банки – УНІАН) і купувати кота в мішку, не розуміючи, що в цих банках відбувається», – сказав глава уряду.

У зв`язку з цим вона підкреслила, що в листі Нацбанку пропонується в найкоротші терміни розглянути питання про заміну адміністраторів банку «Надра» і «Укпромбанку» з урахуванням пропозицій уряду.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що уряду не потрібно буде входити у капітал деяких банків, віднесених до розряду проблемних, а достатньо буде лише забезпечити переведення пасивів і активів, зокрема «Укрпромбанку», в один із державних банків. У такому разі комерційні банки, пасиви і активи з яких будуть переведені у держбанки, будуть ліквідовані.

Проте, підкреслила прем`єр, на сьогодні від Нацбанку немає пропозицій щодо активів. «На жаль, на сьогодні у нас поки є рішення, що тільки пасиви передаються уряду, а активи залишаються не відомо де. Тому ми хочемо, щоб був прискорений процес збалансування активів і пасивів і переведення їх у державні банки», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я вважаю, що якщо все, що пропонується зараз урядом у листі до Національного банку, буде виконане і втілене у життя, ми зможемо ще до кінця вересня закінчити всю проблематику з банками-банкротами в Україні», – сказала прем’єр, наголосивши, що у вирішенні цього питання уряду хотілося б бачити Нацбанк партнером.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ заявив, що Нацбанк фактично гальмує процес рекапіталізації банку «Надра», не виконуючи раніше досягнуті домовленості.

Довідка УНІАН. 17 квітня ц.р. Кабінет Міністрів України затвердив перелік банків для рекапіталізації державою: «Надра», «Родовід Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» і банк «Київ».

10 червня Кабмін ухвалив рішення про рекапіталізацію трьох недержавних комерційних банків – «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ».

Мінфін випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 9,57 млрд. грн. і зарахував їх у статутні капітали «Укргазбанку», «Родовід Банку» і банку «Київ». Зокрема, «Родовід Банк» одержав у капітал 2,8 млрд. грн., банк «Київ» – 3,6 млрд. грн. і «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

У «Плані додаткових заходів Національного банку України із забезпечення стабільності грошової одиниці України і банківської системи», затвердженому постановою НБУ №466 від 6 серпня ц.р., зазначається, що НБУ має намір у листопаді ц.р. сприяти реструктуризації заборгованості перед нерезидентами ВАТ «КБ «Надра» і розпочати його рекапіталізацію.

6 серпня в інтерв`ю трьом українським телеканалам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла розв’язати ситуацію в банку «Надра» і «Укрпромбанку» протягом місяця.