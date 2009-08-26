The New York Times: Політика в Україні нагадує циркову виставу

Усі нестандартні особистості на посаді мера Нью-Йорка - ніщо порівняно з паном Черновецьким. Такого висновку дійшов кореспондент The New York Times після 45-хвилинної розмови з мером Києва (переклад матеріалу публікує "Главред").

"Під час відносно нудної 45-хвилинної розмови в його київському офісі здавалося, що пан Черновецький думками трохи далеко. Протягом більшої частини інтерв’ю він не дивився на співрозмовника, говорив майже монотонно, втупившись у підлогу, - пише Кліффорд Дж. Леві, автор публікації. - У публічних виступах ця манера, укупі з періодичними сплесками емоцій, призвела до поширення чуток, ніби він зловживає алкоголем чи наркотиками або приймає сильнодіючі ліки. На одному заході на підтримку релігійної різноманітності у нього заплітався язик і він зробив довгу паузу, намагаючись пригадати слова «юдаїзм» і «індуїзм».

Він заперечив чутки про вживання наркотиків і алкоголю, однак це не дуже допомогло з огляду на його нетривалі зникнення, які залишалися без пояснень".

Автор припускає, що перебування Черновецького на посаді слугує промовистою ознакою занепаду політичної культури після Помаранчевої революції.

Кліффорд Дж. Леві пояснює також, за що кияни нарекли свого мера Льоня Космос: прізвисько "він отримав, бо іноді здається, що думки мера десь далеко-далеко.

Він робить ексцентричні пропозиції (пам’ятник найвідомішому поету України потрібно поставити в Африці), приймає дивні кадрові рішення (звільнив директора зоопарку за те, що той не знайшов подругу для слона) і вдається до особистих вчинків (запропонував розігрувати свої поцілунки в лотерею).

Він перериває мітинги, наспівуючи меланхолійні радянські балади, і навіть випустив диск із записом улюблених пісень у власному виконанні. «Хто співає краще за мене? – запитав він. – Ніхто, окрім Бога».

І час від часу він робить божевільні вчинки, щоб довести, що не є божевільним".

"Політика в Україні і так нагадує циркову виставу, коли президент і його опоненти ворогують настільки, що в країні досі немає міністра фінансів, якого непогано було б мати в часи, скажімо, фінансової кризи", - зауважує The New York Times.