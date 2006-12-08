Богатирьова: українські жінки – двічі самураї

Лідер парламентської фракції Партії Регіонів Раїса Богатирьова в інтерв`ю УНІАН сказала, що відсутність жінок в уряді Віктора Януковича абсолютно не є ознакою розбіжності заяв прем`єра про його прихильність європейським цінностям зі справжніми поглядами Януковича на життя.

«Це (відсутність жінок в уряді – УНІАН) у будь-якому випадку не характеризує Віктора Федоровича як людину, яка не вірить в здатності жінки... Я знаю декілька випадків, коли він пропонував жінкам той або інший цілком відповідальний напрям роботи у виконавчій владі. – Стверджує Богатирьова. - Але, щиро говорю, що ці жінки зробили вибір на користь роботи або в апараті партії, або вирішили бути рядовими, але активними політиками в Верховній Раді».

При цьому думка самої Богатирьової про українських жінок рівно в два рази вище за її ж думку про деяких чоловіків: «Самурай - це не оцінка статі, це оцінка принципів, життєвих поглядів і позицій. Я думаю, що українські жінки - двічі самураї у відстоюванні своєї честі і честі держави, якщо їх порівнювати з деякими чоловіками-політиками, які вважають, що головна мета їхнього життя, - воювати».

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