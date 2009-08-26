Росіяни свого президента не розуміють, але підтримують (опитування)

Більшість опитаних росіян (64%) підтримують рішення президента РФ Дмитра Медведєва відкласти приїзд російського посла в Україну, зазначається в оприлюдненому в середу опитуванніВсеросійського центру вивчення громадської думки (“ВЦИОМ”).

Водночас більше половини росіян (55%) не змогли назвати причин, з яких президент РФ ухвалив таке рішення.

Антиросійський курс керівництва України як причину назвали 27%, інші 8% вважають, що це продовження газового конфлікту, а ще 6% вважають, що це покарання Україні за її невдячну поведінку. Звинуватили політичну плутанину в Україні 2% опитаних і стільки ж просто не бачать сенсу в перебуванні там посла, який нічого не вирішує. Лише 1% вважає, що рішення Медведєва - це спроба вплинути на майбутні президентські вибори.

Указ про призначення Михайла Зурабова послом РФ на Україні був підписаний президентом ще 5 серпня, нагадує РІА “Новости”, але 11 серпня Медведєв надіслав відкрите послання українському колезі, в якому назвав політику України за роки президентства Віктора Ющенка відходом від принципів дружби і партнерства з Росією, а також повідомив про рішення поки не направляти на Україну нового посла.

Негативно ставляться до такого рішення 10% респондентів. Важко відповісти 26%.

При цьому 40% вважають, що Росія повинна політично і фінансово підтримувати проросійські сили в Україні, оскільки це дасть можливість краще захистити там її інтереси. Протилежної думки дотримуються 34%. На їх думку, по-справжньому проросійських сил там немає, і потрібно працювати з тією владою, яку оберуть самі українці.

Ініціативне всеросійський опитування “ВЦИОМ” проведене 22-23 серпня 2009 року. Опитано 1,6 тисячі осіб у 140 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.