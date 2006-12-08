ГПУ не оголошувала в розшук Червоненка

Генеральна прокуратура України заперечує інформацію, що з’явилась в окремих інтернет-ЗМІ про оголошення у розшук голови Запорізької облдержадміністрації Євгена ЧЕРВОНЕНКА у зв’язку з інцидентом в Кабінеті Міністрів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

За інформацією її співробітників, Головне слідче управління Генеральної прокуратури України не давало будь-яких розпоряджень прокуратурі Запорізької області щодо здійснення нею відповідних процесуальних дій до Є.ЧЕРВОНЕНКА.

У той же час у прес-службі повідомили, що у 20-х числах листопада слідчий Генпрокуратури, який веде справу, що було порушено стосовно Є.ЧЕРВОНЕНКА, надсилав до прокуратури Запорізької області листа з проханням вручити Є.ЧЕРВОНЕНКУ особисто повістку, щоб він приїхав до Києва для надання пояснень у справі.

Як зауважили у прес-службі Генпрокуратури, після отримання цієї повістки Є.ЧЕРВОНЕНКО був у слідчого і відповів йому на питання, які цікавлять слідство.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Є.ЧЕРВОНЕНКО також заявив, що не одержував ніяких викликів з Генеральної прокуратури у зв`язку з інцидентом в Кабінеті Міністрів.

Довідка УНІАН. 26 вересня співробітник управління Держохорони не пропустив Є.ЧЕРВОНЕНКА до приймальні прем`єр-міністра, після чого губернатор нібито його ударив. 10 листопада щодо Є.ЧЕРВОНЕНКА було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України ("насильство щодо співробітника правоохоронних органів, який перебуває при виконанні службових обов`язків").

10 листопада генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив на прес-конференції в Києві, що Є.ЧЕРВОНЕНКО, щодо якого порушено кримінальну справу за фактом інциденту із співробітником держслужби охорони, не являється до слідчого для надання покзань.