На з’їзді УРП «Собор» присутні Єхануров, Тарасюк та Костенко

На XVI з’їзді УРП «Собор», який сьогодні проходить у Києві, присутні представники низки правоцентристських сил, зокрема, Юрій ЄХАНУРОВ від «Нашої України», лідер Народного руху України Борис ТАРАСЮК, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом участь у роботі з’їзду УРП “Собор” беруть 260 делегатів з різних областей України.

Як повідомляв УНІАН, планується, що на з’їзді відбудуться вибори голови партії, а також вибори центральної ради і центрального проводу партії. Також делегати з’їзду розглянуть стратегічні завдання партії, зокрема можливість створення нової правоцентристської сили.