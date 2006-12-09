Пленум ЦК КПУ: Віктор Ющенко несе загрозу демократії та цілісності України

Центральний комітет Комуністичної партії України не підтримав пропозицію про вихід фракції комуністів з антикризової коаліції.

Про це УНІАН повідомив народний депутат України, член ЦК КПУ Олександр ГОЛУБ, коментуючи результати пленуму ЦК КПУ, який пройшов сьогодні у Києві.

Він зазначив, що на пленумі звучала «жорстка критика дій деяких членів антикризової коаліції». За словами О.ГОЛУБА, йдеться, зокрема про позицію фракції СПУ щодо підтримки законопроекту «Про голодомор в Україні в 1932-1933 рр.», а також заяви лідера СПУ в Польщі щодо ОУН-УПА.

При цьому О.ГОЛУБ повідомив, що народний депутат України, член ЦК КПУ Леонід ГРАЧ виступив за те, щоб до лютого було вирішено питання про доцільність подальшого існування антикризової коаліції.

Водночас пленум ЦК КПУ не підтримав цю пропозицію і дав доручення лідеру партії Петру СИМОНЕНКУ «провести з лідерами партій зустріч», де жорстко вести мову про необхідність дотримання раніше досягнутих домовленостей та щодо координації подальших дій між членами антикризової коаліції, сказав О.ГОЛУБ.

Він повідомив, що пленум ЦК КПУ також підтримав заяву про те, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО «несе загрозу демократії і цілісності України». За словами депутата, в заяві йдеться про те, що дії Президента України “спрямовані на дестабілізацію ситуації в державі і це стосується його дій, які спрямовані на протистояння між двома гілками виконавчої влади”.