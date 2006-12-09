Кличко, Тимошенко і Бродський разом зможуть відставити Черновецького

Політична партія “Велика Україна” пропонує Блоку Юлії Тимошенко в Києві, Блоку Віталія Кличка та громадському об’єднанню “Кияни” Михайла БРОДСЬКОГО скоординувати дії щодо підготовки та проведення місцевого референдуму з дострокового припинення повноважень Київської міської ради та мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі політичної партії “Велика Україна”.

Зокрема, “Велика Україна” пропонує: провести зібрання ініціативної групи з проведення місцевого референдуму; організувати збір підписів громадян на підтримку рішення про проведення референдуму; проводити інформаційну роботу з киянами та відповідні акції; відкрити постійно діючі польові штаби в районах Києва; протидіяти нападкам з боку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які спрямовані на зрив референдуму.

В повідомленні відзначається, що партія вже має позитивний досвід спільних зусиль. Так, 6 грудня у Шевченківському районному суді Києва представники “Великої України” та депутата Київської міської ради від Блоку Кличка Володимира БОНДАРЕНКА захистили конституційні права громадян на проведення 7 грудня мітингу під стінами Київради.

Прес-служба партії наголошує, що з повідомлень ЗМІ відомо, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має змогу зашкодити проведенню місцевого референдуму, створивши і зареєструвавши підконтрольні Київській мерії фальшиві “ініціативні групи”.

“Велика Україна” вважає, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його прибічники в Київраді додадуть значних зусиль для того, щоб дискредитувати ідею референдуму і залишитися при владі. Саме тому необхідно проводити збори ініціативних груп справжніх прихильників ідеї місцевого референдуму з питання дострокового припинення повноважень Київської міської ради та її голови не зволікаючи” – йдеться в заяві партії “Велика Україна”.

8 грудня 2006 року політична партія “Велика Україна” повідомила про свою готовність провести збори ініціативної групи через десять днів, посилаючись на зобов`язання перед рядом профспілок, спортклубів, організацій підприємців, спілкою митців, активними киянами, що виявили готовність увійти до складу ініціативної групи.

“Всі політичні сили та громадські організації, які виступили з ініціативою проведення київського референдуму, відповідальні перед киянами за помилки, яки можуть виникнути через неузгодженість тактичних дій, спрямованих на досягнення єдиної мети – народної відставки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Київської міської ради” - заявив лідер політичної партії “Велика Україна” Ігор ГЕККО.