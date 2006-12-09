Яценюк малює карту - хто на кого працює в СБУ

На Службу безпеки України чекає реформування та скорочення. Про це в інтерв`ю видaнню "Кореспондент" заявив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК, який курує СБУ.

За його словами, зараз Служба перебуває "у стані напіввагітності", вона вимагає істотного реформування, і там відбудуться серйозні зміни. У Службі безпеки відчутний вплив різних політичних сил, зазначив він.

Заступник глави Секретаріату повідомив, що зараз “малює” карту – хто і на кого в СБУ працює, і “як тільки її закінчу, кадрові чищення там завершимо”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА. в СБУ потрібно призначати «людей з боку, які нікому нічого не винні».

Як повідомлялося, СБУ очолював Ігор ДРІЖЧАНИЙ. Наприкінці листопада Президент вніс до Верховної Ради подання на звільнення І.ДРІЖЧАНОГО з цієї посади і призначив його заступником секретаря РНБО. Парламент поки що не розглядав питання про звільнення І.ДРІЖЧАНОГО.