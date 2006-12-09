Депутат-“регіонал” ініціює розробку нового підручника з історії України

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів, Вадим КОЛІСНИЧЕНКО ініціює розробку нової концепції викладання вітчизняної історії, а також створення нового підручника з історії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Севастополі заявив журналістам В.КОЛІСНИЧЕНКО по завершенні зустрічі з місцевими вчителями історії України.

За словами народного депутата, за підсумками зустрічі з’явилася спільна ідея звернутися до віце-прем’єр-міністра Дмитра ТАБАЧНИКА з пропозицією переглянути „Концепцію викладання історії України”. Крім того, додав В.КОЛІСНИЧЕНКО, у подальшому на основі цієї концепції треба буде переглянути учбові програми в середній школі. „Мабуть, настав час оголосити конкурс на створення цілком нового підручника історії, що дійсно відповідав би історичним реаліям та подіям в Україні”, - зазначив він.

Як вважає В.КОЛІСНИЧЕНКО, важливо, щоб цей підручник оцінювали „не окремо взяті представники так званої політичної чи вченої еліти, а дійсно широке коло реальних фахівців, які розуміють, що в історії головне не ідея чи ідеологія нині діючої держави, а ті події, що на цій території дійсно відбувались”. Тільки у такому разі, на думку депутата, „ми зможемо досягти того, щоб наші діти виховувалися не в стані подвійної моралі і лицемірства, а щоб педагоги і книги говорили правду. Інакше ми не отримаємо майбутнього”.