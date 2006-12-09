Вітренко: важливо в день президентських виборів відвідати українські села

Голова Прогресивної соціалістичної партії України Наталія ВІТРЕНКО заявила про фінансування з боку ОБСЄ одного з кандидатів в президенти Придністров`я.

"Якщо ОБСЄ раніше тільки оцінювала вибори, то тепер бере активну участь в них. ОБСЄ фінансує і підтримує одного з кандидатів в президенти Придністров`я", - сказала лідер ПСПУ у суботу на прес-конференції в Тирасполі. При цьому вона не уточнила прізвище кандидата.

Як передає РІА «Новости», очолювана Н.ВІТРЕНКО група спостерігачів з числа членів ПСПУ і Конфедерації праці України поставила перед собою три завдання: спостереження за відповідністю виборів європейським нормам, вивчення придністровського досвіду в організації виборів і діяльність ОБСЄ.

"Для нас дуже важливо в день голосування відвідати українські села, щоб дізнатися про настрої наших співвітчизників", - зазначила Н.ВІТРЕНКО.

На її переконання, Придністров`я «відбулося як держава і цивілізовані вибори президента, що проводяться 10 грудня в четвертий раз, тому доказ».

Н.ВІТРЕНКО заявила, що після введення в березні нових митних правил відносини України і Придністров`я, на відміну від минулих років, «на незадовільно низькому рівні».

"Таку позицію України ми не підтримуємо і не схвалюємо", - підкреслила лідер ПСПУ і висловила переконання у тому, що найближчим часом Україна має переглянути свою позицію відносно Придністров`я».

Призначені на 10 грудня вибори президента Придністров`я будуть четвертими в історії невизнаної республіки. Для їх проведення утворено 263 виборчі дільниці, до списків для голосування внесено 394 тисячі виборців. Окрім чинного Президента Ігоря СМІРНОВА, реєстрацію кандидатами в ЦВК Придністров`я одержали депутат Верховної Ради Петро ТОМАЙЛИ, редактор місцевого опозиційного тижневика «Нова газета» Андрій САФОНОВ і редактор партійної газети компартії «Правда Придністров`я» Надія БОНДАРЕНКО.