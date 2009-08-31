Київським першокласникам роздають щоденники з фото Тимошенко

У деяких школах Києва першокласникам вже роздали щоденники, на обкладинці яких красується... Юлія Тимошенко з тигром — тією самою ТігрЮлею, яку їй подарували. Батьки вважають це агітацією, яка в школах заборонена, але в БЮТ запевняють, що це не так. «Це разова акція. Але це не реклама блоку, а просто красива картинка», — запевняє депутат від БЮТ в Київраді і секретар комісії з освіти Олексій Давиденко.

Робить подарунки першокласникам і мер, пише газета “Сегодня”. 1 вересня малюкам роздадуть пакети, в яких буде щоденник, альбом для малювання, шість зошитів, ручки, фломастери, олівці, а також книжка «Ми — кияни» з віршами про місто. Як розказали в Київраді, на зошитах немає фото Леоніда Черновецкого, лише до книги буде передмова від мера про столицю України.