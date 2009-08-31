Політолог прогнозує, що нардепи займатимуться «трьома Б»

Політолог Вадим КАРАСЬОВ прогнозує відмову Верховної Ради від ухвалення законів під час осінньої сесії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт повідомив журналістів на прес-конференції.

В.КАРАСЬОВ прогнозує, що вся діяльність парламенту під час осінньої сесії буде підпорядкована логіці президентської виборчої кампанії.

«Верховна Рада займатиметься 3Б: боротьбою, блокадою, бутафорією», - сказав В.КАРАСЬОВ, додавши, що закони при цьому відійдуть на другий план.

Експерт відзначив, що парламент може лише ухвалити тільки кілька законодавчих актів, якщо вони будуть вигідні усім найбільшим учасникам виборів.

Як приклад В.КАРАСЬОВ назвав можливе рішення парламенту щодо встановлення обмежень на проведення публічних акцій під час виборчої кампанії.