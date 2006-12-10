Тарасюк ставить Лавриновича на місце

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК вважає, що законність рішення Шевченківського районного суду щодо припинення рішення Верховної Ради про його відставку підтверджується рішенням Конституційного Суду від 2002 року. Про це Б.ТАРАСЮК заявив на прес-конференції в неділю.

"У 2002 році Конституційний Суд України виніс ухвалу і підтвердив нею право і правомірність судів першої інстанції розглядати питання, зокрема кадрові, які відносяться до компетенції президента України або Верховної Ради", - зазначив Б.ТАРАСЮК.

Він нагадав про те, що рішення по суті питання Шевченківський райсуд винесе 11 грудня.

Що стосується заяви міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА про неправомірність указу Президента, згідно якого Б.ТАРАСЮК продовжує виконувати обов`язки міністра закордонних справ, керівник МЗС оцінив її як “амбітну заяву” і додав, що «це лише думка міністра юстиції, а не рішення Конституційного Суду".

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247 голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

5 грудня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення припинити дію ухвали Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА.

Того ж дня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов`язки міністра закордонних справ.

Б.ТАРАСЮК очолював МЗС в урядах Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЄХАНУРОВА, був також главою МЗС в 1998-2000 роках.