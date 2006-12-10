НРУ і УНП шукають зближення

Народний Рух України і Українська народна партія в перспективі можуть об`єднатися в одну політичну силу. Про це повідомив лідер НРУ Борис ТАРАСЮК журналістам перед початком міжобласних зборів депутатів місцевих органів влади і активу НРУ.

За його словами, нині проводяться переговори між НРУ і УНП по відновленню організаційної єдності. На цих переговорах обговорюються питання, пов`язані з організацією всіх опозиційних сил в Україні. Зокрема, Б.ТАРАСЮК повідомив, що у п`ятницю дві партії завершили спільну роботу над документами, які будуть оприлюднені наступного тижня.

«Ми переконані у тому, що без налагодження тіснішої координації, а в перспективі і об`єднання між двома колишніми частинами Народного Руху України - Народним Рухом і Українською народною партією... не можна говорити про справжнє об`єднання правиці»- заявив Б.ТАРАСЮК.

Крім того, він не виключає в перспективі об`єднання і з Українською республіканською партією "Собор". «Ми розглядаємо УРП «Собор» як наших партнерів, що мають споріднені ідеологічні принципи, а тому цілком можлива співпраця, а в перспективі – об`єднання», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з міністром закордонних справ, головою НРУ Б.ТАРАСЮКОМ і головою УНП Юрієм КОСТЕНКОМ шляхи об`єднання патріотично-демократичних сил України правого спрямування, зокрема можливого злиття УНП і НРУ. Зустріч відбулася на прохання лідерів обох партій.