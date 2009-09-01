Партія регіонів погрожує заблокувати роботу ВР

Фракція Партії регіонів може заблокувати роботу Верховної Ради, якщо БЮТ відмовиться голосувати за законопроект про підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, вчора між фракціями БЮТ і Партії регіонів було досягнуто домовленості про голосування щодо цього документу. Водночас, за словами О.ЄФРЕМОВА, домовленості можуть бути порушені.

У свою чергу, член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО повідомив, що БЮТ не збирається голосувати за цей проект закону.