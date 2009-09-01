Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що існують «установки» щодо «розвалу» парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні ВР, перед голосуванням за порядок денний п’ятої сесії парламенту.

В.ЛИТВИН зазначив, що голосування не відбувається, «бо є установки з одного та іншого боку: розвалити, розбити цю Верховну Раду».

Він наголосив, що ніяк не можна пояснити ситуацію, коли всі законопроекти, запропоновані народними депутатами, включені до порядку денного, але необхідної кількості для підтримки немає.

«Я розумію, що є відповідні партійні установки», щоб не голосувати, сказав В.ЛИТВИН і назвав дивним неголосування за порядок денний сесії.

При цьому він закликав народних депутатів поставити себе на місце голови Верховної Ради і поцікавився, як далі працювати у випадку, коли немає порядку денного.

«Якщо не хочете працювати, то давайте приймемо рішення про саморозпуск. Ну, інстинкт самозбереження вже має спрацювати, я не кажу про елементарну відповідальність перед людьми», - заявив В.ЛИТВИН.

Після цього було поставлено на голосування проект постанови, яким затверджувався порядок денний сесії. Він був підтриманий 234 із 438 голосів народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.