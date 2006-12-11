Янукович готовий серйозно боротися за посаду Президента

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що братиме участь в наступних президентських виборах у разі відміни конституційної реформи і повернення Президентові України повноважень з формування уряду.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю агентству Bloomberg 8 грудня.

«Я вимушений буду боротися за посаду Президента, якщо зміни до Конституції буде скасовано. Якщо я братиму участь у виборах, то це буде серйозна боротьба», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.