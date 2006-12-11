Янукович обіцяє подвоїти виробництво за 5 років

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ розраховує, що обсяг ВВП України зросте в 2 рази протягом наступних п`яти років із 89 мільярдів доларів у 2006 році.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв`ю агентству Bloomberg 8 грудня.

Прем`єр-міністр пов`язує збільшення обсягу ВВП із підвищенням інвестиційної привабливості економіки країни. За його словами, зростання економіки дозволить підвищити рівень життя громадян і наблизить країну до Євросоюзу.

«Ми не задоволені процентним зростанням ВВП, оскільки економіка України має великий потенціал і вона може зростати набагато швидше. Але для економічного зростання дуже важлива політична стабільність», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає, що щорічно Україна для модернізації економіки повинна залучати не менше 10 мільярдів доларів іноземних інвестицій. «Нам потрібні істотні інвестиції в енерго- і ресурсозберігаючі технології», - уточнив він.