Бродський відповість на запитання ”Хто? Кому? За скільки?”. Прес-конференція у Києві

Сьогодні о 13.00 відбудеться прес-конференція депутата Київради Михайла БРОДСЬКОГО на тему "Порядок денний сесії Київради 12 грудня: "Хто? Кому? За скільки?" (медіа-холдинг "Оглядач" (бульвар Лесі Українки, 20/22).

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.БРОДСЬКОГО, депутат проаналізує питання, винесені на сесію, з точки зору наявності у них корупційної складової, а також розкаже, хто намагається вкрасти понад 270 га землі аеропорту "Жуляни".