На посаду Цушка націлилися два соціалісти
11:46, 11 грудня 2006Політика
832
Волга вважає гідними всіх
|Василь Волга
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив член фракції СПУ Василь ВОЛГА.
Він наголосив, що засідання фракції відбудеться о 15.00.
За його словами, найбільш ймовірними кандидатами на лідерство у фракції є народні депутати Іван БОКИЙ та Ярослав МЕНДУСЬ.
При цьому, за його словами, гідним кандидатом є і народний депутат Сергій МАТВІЄНКОВ, однак він не є членом Соціалістичної партії України.
В.ВОЛГА також наголосив, що, «в принципі, кожен депутат фракції гідний зайняти цю посаду».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter