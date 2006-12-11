На посаду Цушка націлилися два соціалісти

Василь Волга

Фракція Соціалістичної партії України сьогодні має вирішити питання щодо обрання свого лідера замість народного депутата Василя ЦУШКА, який був призначений на посаду міністра внутрішніх справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив член фракції СПУ Василь ВОЛГА.

Він наголосив, що засідання фракції відбудеться о 15.00.

За його словами, найбільш ймовірними кандидатами на лідерство у фракції є народні депутати Іван БОКИЙ та Ярослав МЕНДУСЬ.

При цьому, за його словами, гідним кандидатом є і народний депутат Сергій МАТВІЄНКОВ, однак він не є членом Соціалістичної партії України.

В.ВОЛГА також наголосив, що, «в принципі, кожен депутат фракції гідний зайняти цю посаду».