Верховна Рада в одному кроці від СОТ

Верховна Рада України на поточному пленарному тижні має остаточно завершити розгляд законопроектів, необхідних для вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Погоджувальної ради парламенту заявив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.

Зокрема, А.МАРТИНЮК нагадав, що ВР для вирішення цього питання має прийняти в цілому ще один закон - щодо ставок вивізного мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикатів з їх використання.

А.МАРТИНЮК зазначив, що розгляд цього проекту закону у другому читанні відбудеться в середу, 13 грудня.

Він також наголосив, що всього на поточному пленарному тижні парламент має розглянути 70 питань. При цьому, за словами А.МАРТИНЮКА, з них 6 законопроектів, внесених Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Він також нагадав, що ВР працюватиме у пленарному режимі два тижні поспіль. При цьому він зазначив, що з 19 по 22 грудня на розгляд ВР винесено 67 питань.

Крім того, перший віце-спікер нагадав, що у вівторок, 12 грудня, в парламенті відбудеться День уряду про виконання рекомендацій парламентських слухань «Про стан забезпечення житлом та іншими гарантіями соціального захисту військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб».

Також, за словами А.МАРТИНЮКА, на поточному пленарному тижні ВР має розглянути ряд кадрових питань, зокрема щодо звільнення з посади голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО, а також достроково припинити повноваження народних депутатів Василя ЦУШКА та Віталія КОРЖА у зв’язку з призначенням їх міністрами.