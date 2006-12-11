Відставка Гриценка втратила актульність

Антикризова коаліція має намір цього пленарного тижня ініціювати розгляд у Верховній Раді питання про призначення нового міністра з питань надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один з лідерів фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

При цьому Є.КУШНАРЬОВ відмовився назвати конкретну кандидатуру, яка буде пропонуватися на цю посаду. Він мотивував це тим, що на даний момент ще не проходили консультації з цього приводу.

Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що посада керівника МНС належить до квоти фракції Партії регіонів.

Відповідаючи на запитання, чи розглядатиметься цього тижня питання про можливу відставку Анатолія ГРИЦЕНКА з посади міністра оборони, Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що це питання не обговорювалося на засіданні ради коаліції. «Це питання поки що втратило актуальність, оскільки подання на звільнення А.ГРИЦЕНКА має вноситися прем’єр-міністром», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Він також назвав «вичерпаним» інцидент навколо міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА. «В цьому питанні поставлена крапка», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.