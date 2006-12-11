Пинзеник назвав 7 загроз від бюджету

Прийнятий народними депутатами Держбюджет на 2007 перестав бути тим, чим він є за своїм призначенням - документом забезпечення добробуту громадян, які насамперед потребують державної підтримки і доходи яких залежать від бюджету. Про це сказав сьогодні екс-міністр фінансів, лідер ПРП Віктор ПИНЗЕНИК, відповідаючи на запитання журналістів.

Як повідомила УНІАН прес-служба партії «Реформи і порядок», В.ПИНЗЕНИК зауважив, що підтримка соціалістами, комуністами та «регіоналами» кошторису держави, в якому реальні соціальні видатки менші, ніж 2005-го та 2006-го років, підтвердила їх моральну та ідеологічну невідповідність власним гаслам та очікуванням громадян.

«Разом з тим як бюджет держави перестав бути кошторисом громадян, а став приватним розписом для обслуговування чиїхось бізнес-інтересів, так і комуністи, соціалісти та «регіонали» у Верховній Раді перестали бути політичними силами, бо зрадили своїм ідеологічним засадам, а головне - сподіванням громадян», - підкреслив Віктор ПИНЗЕНИК.

Він також назвав шантажем та прикриттям довгострокових антисоціальних намірів у веденні економічної політики останні заяви Мінфіну про неможливість ветування прийнятого документу. Віктор ПИНЗЕНИК наголосив на абсурдності такої бюджетної політики, за якої економічне зростання обертається погіршенням життя людей.

Неприпустимими екс-міністр фінансів назвав насамперед такі норми бюджету:

1. Реальне зниження розміру пенсій. Адже прожитковий мінімум і мінімальна пенсія розраховані в Бюджеті-2007 за базової інфляції 2006 року (8,7%), тоді як вже за 10 місяців поточного року інфляція сягнула цієї цифри, а до кінця року може скласти 14%. Лише цей фактор знижує реальну пенсію на 5%, а з урахуванням нереального показника на 2007 рік (7,5%) пенсія виявиться ще меншою.

2. Відсутність реального зростання зарплати у бюджетній сфері. Адже зростання мінімальної зарплати на 12,5% при збільшенні податку з доходів громадян на 2% навіть при плановій інфляції 7,5% не дає можливості росту зарплат.

3. Загроза запланованому економічному зростанню через реальне зменшення пенсій та відсутність росту зарплат. Адже за відсутності зростання внутрішнього споживання частки експорту у ВВП буде замало, до того ж сам експорт зазнає «газового» удару.

4. Збільшення дефіциту бюджету до 2,54% ВВП та втягування України в борг через покриття дефіциту за рахунок позик. Уже сьогодні, вперше від початку 2005 року, приріст запозичень перевищує обсяг їх погашення. За умов нереальності доходів від приватизації за визначеним колом об’єктів та в умовах ручної приватизації приріст боргу виявиться значно більшим.

5. Надання державних гарантій за комерційними кредитами (винесено в окремі закони). Повинна бути пряма заборона в законі про Бюджет такої норми, бо кошти за неповернуті кредити віддаватимуть з Бюджету.

6. Субвенція на соціально-економічний розвиток депресивних регіонів не розписана по областях, що передбачає ручний розподіл коштів.

7. Видатки на створення нових робочих місць шахтарям у прийнятому формулюванні призведуть, як це було раніше, до побудови гірникам ткацьких фабрик. Необхідно замінити її на програму здешевлення відсотків, що дозволяє залучити більші кошті і саме на потреби шахтарів.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила Закон України “Про державний бюджет України на 2007 рік”.

Доходи держбюджету на 2007 рік заплановані у сумі 147 млрд. 888 млн. грн., видатки - у сумі 161 млрд. 819 млн. грн.

Одразу після ухвалення головного Кошторису України, керівник служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що в ньому не було враховано ряд принципових позицій Глави держави.

За його словами, йдеться про чотири принципові пропозиції Віктора ЮЩЕНКА. А саме - питання, пов`язані з підвищенням планки мінімального прожиткового рівня, вирівнювання зарплат військовослужбовцям, виділення середньострокових позик місцевим бюджетам і можливості використання вексельної схеми при імпорті нафти.

Дехто з політиків та експертів заявили про ймовірність ветування Президентом Закону про Держбюджет-2007.

У Міністерстві фінансів України, зокрема, вважають, що вето на Закон про Держбюджет-2007 спричинить кризу в соціальній сфері, охорони здоров’я, освіти та ЖКГ.