Тимошенко домовлялася з Луценком про об`єднання

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що її політична сила буде співпрацювати з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ під час можливих дострокових виборів до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні журналістам.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, у неї відбулася зустріч з Ю.ЛУЦЕНКОМ у суботу, 9 грудня. Як сказала лідер БЮТ, ініціатором цієї зустрічі був сам Ю.ЛУЦЕНКО.

Вона наголосила, що єдиним питанням, яке обговорювалося під час зустрічі, «було єднання демократичних сил під час можливих дострокових виборів». «А ми все зробимо, щоб ці дострокові вибори відбулися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона заявила, що на сьогодні усі без винятку демократичні сили мають стати «об’єднаною координованою командою».

На запитання журналістів, наскільки ймовірно, що під час дострокових парламентських виборів Ю.ЛУЦЕНКУ буде запропоновано місце у виборчому списку БЮТ, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла, що це питання не обговорювалося. «Входження ЛУЦЕНКА у БЮТ не розглядалося. Спочатку потрібно оголосили дострокові вибори», - сказала лідер БЮТ.