Литвин прогнозує, що в п'ятницю Рада знову товктиме воду в ступі

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що позачергове засідання парламенту 4 вересня буде безрезультатним.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це В.ЛИТВИН заявив під час зустрічі з главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

Спікер вважає, що у питаннях підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму урядові й опозиційні фракції насправді не шукають компромісу, і використовують ці законопроекти у популістських цілях для зриву роботи парламенту.

“Як і очікувалося, у нас відбулося лише ранкове засідання”, - сказав В.ЛИТВИН.

Так само скептично він оцінив ініціативу фракції БЮТ скликати позачергове засідання парламенту.

“Я думаю, це нічого не дасть, бо радикалізм з боку Партії регіонів не зменшується”, - констатував голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Верховна Рада відмовилася ухвалити в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2009 рік (щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати).

За законопроект, на ухваленні якого наполягала фракція Партії регіонів, проголосували 200 народних депутатів із 385, зареєстрованих у сесійній залі.

Одразу ж після цього фракція Партії регіонів заблокувала трибуну і президію Верховної Ради.

Також “регіонали” заявили, що зареєструють новий законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

На 4 вересня заплановано проведення позачергового засідання ВР. Підписи депутатів на підтримку його проведення збирала фракція БЮТ. Як повідомив депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО, позачергове засідання буде присвячене виключно розгляду законопроектів стосовно місцевого самоврядування.