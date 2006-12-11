Ющенко провів нараду з силовиками

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності створення Національної комісії з реформування СБУ.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з керівниками спеціальних і розвідувальних органів держави, у ході якої главу держави поінформували про поточний стан справ у відповідних структурах і представили доповіді про результати роботи в 2006 році.

В.ЮЩЕНКО також висловився за доцільність оперативного підготування та подання на розгляд глави держави нової концепції діяльності розвідувальних органів, створення Генеральної інспекції з контролю за військовими формуваннями при Президентові України.

Окремим блоком питань у розмові розглядалася тема військово-технічного співробітництва України. У даному контексті В.ЮЩЕНКО звернув увагу на необхідність інтенсифікації роботи в цьому напрямку.

Президент підкреслив, що питання національної безпеки сьогодні для України актуальні як ніколи раніше. Глава держави доручив секретарю РНБО Віталію ГАЙДУКУ та першому заступнику глави Секретаріату Президента Арсенію ЯЦЕНЮКУ підготувати відповідні проекти указів.

На зустрічі В.ЮЩЕНКО також звернув увагу присутніх на необхідність чіткого окреслення цілей та моніторингу завдань спецвідомств на 2007-2008 роки. «Моя мета – удосконалити наші здобутки», – підкреслив Президент.

У розмові взяли участь голова Державної прикордонної служби Микола ЛИТВИН, голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ, перший заступник голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, начальник ГУ розвідки Міністерства оборони Олександр ГАЛАКА, голова Комітету з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України Юрій ТЕРЕЩЕНКО.