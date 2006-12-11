Тимошенко не пробачить Черновецькому бритоголових

Фракція БЮТ ініціює створення у Верховній Раді України тимчасової слідчої комісії за фактами побиття депутатів під час засідання Київради, на якому розглядалося питання щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що під час засідання Київради «сталася екстраординарна подія». Зокрема, за її словами, до сесійної зали Київради під час розгляду питання щодо тарифів на житлово-комунальні послуги були пропущені прихильники нинішнього мера Києва, які влаштувати бійку. «ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його банда влаштували бійку, пустивши до зали бритоголових і не дали прийняти рішення щодо необгрунтованості підвищення тарифів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також нагадала, що під час засідання Київради представники опозиції ініціювали розгляд питання щодо необхідності проведення прозорих конкурсів по приватизації земель несільськогосподарського призначення. «Але мер вважає, що все мусить залишатися в тіні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як наголосила лідер БЮТ, судячи з реакції представників антикризової коаліції, вони згодні з пропозицією БЮТ щодо створення такої комісії. «Ми повинні зробити все, щоб притягнути до відповідальності мера і його найбільших друзів» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, проект постанови про створення ТСК буде розглянутий парламентом у середу.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня після бійки в сесійній залі Київради, яка розглядала питання про скасування нових житлово-комунальних тарифів у столиці, було госпіталізовано депутата з фракції БЮТ Віктора НАУМКА. Він через сильний удар в потилицю він втратив свідомість. За словами В.НАУМКА, вдарив його один із присутніх у залі запрошених гостей з депутатським значком спортивної статури.

За словами опозиційних депутатів Київради, в залі таких невідомих осіб зі значками депутатів районних рад було семеро.