Мороз хоче назад у майбутнє

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ не виключає, що скористається своїм правом і внесе на розгляд ВР свою кандидатуру на посаду Уповноваженого ВР з прав людини.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, коли парламент розглядатиме питання щодо призначення омбудсмана.

О.МОРОЗ наголосив, що це питання обговорювалося під час засідання Погоджувальної ради. При цьому він не виключив, що внесе на посаду омбудсмана кандидатуру Ніни КАРПАЧОВОЇ. «Я думаю, що це може бути Ніна Іванівна КАРПАЧОВА», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада парламент припинив повноваження Н.КАРПАЧОВОЇ як Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у зв’язку з її обранням народним депутатом. Згідно з чинним законодавством, кандидатури на цю посаду мають бути подані у 20-денний термін.