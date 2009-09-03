Вінський звинувачує Партію регіонів у популізмі, а Тимошенко - в упертості

Лідер народно-патріотичного об`єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ звинувачує Партію регіонів у популізмі у зв`язку з її вимогами істотно підвищити соціальні виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Й.ВІНСЬКИЙ висловив на прес-конференції в Києві.

«Сьогодні Партія регіонів пішла на свідомий популізм, вона сама не має ніяких намірів підвищувати мінімальні зарплати і пенсії, але їй потрібні аргументи на виборчу кампанію Президента», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

При цьому, на його думку, Партія регіонів «незграбно» використовує очікування простих громадян. «Вивести в умовах кризи з робочого режиму Верховну Раду – це говорить про те, що для Партії регіонів інтереси держави набагато менш важливі, ніж питання виборчої кампанії», - вважає він.

При цьому Й.ВІНСЬКИЙ також критикує заяви уряду Юлії ТИМОШЕНКО про неможливість підвищення хоч б на рівень інфляції соціальні виплати. «Уряд здатний сьогодні запропонувати такі позиції, якими можуть бути темпи підвищення – це мають прорахувати фахівці. І якщо уряд не погоджується підвищити на 1,5 тис., то можна розглянути інші варіанти, виходячи з реальної ситуації. У парламенті є більшість, яка має сформувати альтернативні пропозиції і уряд повинен бути ініціатором таких рішень», - упевнений політик.

«На жаль, ситуація із заробітними платами стала заручником передвиборної президентської кампанії замість того, щоб займатися роботою. Адже низька зарплата і низькі пенсії стали однією з ключових соціально-економічних проблем держави», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.