Знайшовся закон про держбюджет-2007
14:50, 11 грудня 2006Політика
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Документ уже зареєстрували
Сьогодні, 11 грудня, у Секретаріаті Президента було зареєстровано Закон «Про державний бюджет України на 2007 рік», який надійшов з Верховної Ради.
Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня о 13.19 на офіційному веб-сайті Верховної Ради було повідомлено, що ухвалений 6 грудня закон про держбюджет-2007 підписано головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ і направлено до Секретаріату Президента.
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