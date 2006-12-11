Знайшовся закон про держбюджет-2007

Сьогодні, 11 грудня, у Секретаріаті Президента було зареєстровано Закон «Про державний бюджет України на 2007 рік», який надійшов з Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня о 13.19 на офіційному веб-сайті Верховної Ради було повідомлено, що ухвалений 6 грудня закон про держбюджет-2007 підписано головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ і направлено до Секретаріату Президента.