Ющенко призначив Хорошковського першим заступником секретаря РНБО

Указ - на офіційному сайті глави держави

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО першим заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ розміщено сьогодні на офіційному сайті глави держави. Довідка УНІАН. В.ХОРОШКОВСЬКИЙ у 2002 році був заступником глави, першим заступником глави адміністрації Президента України Леоніда КУЧМИ. Пізніше перебував на посаді міністра економіки та з питань европейської інтеграції України. Є головою наглядової ради телеканалу "Інтер"; виконавчим директором "Євразхолдингу" (Росія).

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