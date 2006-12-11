Мороз: поки є тертя, доти є життя

В антикризовій коаліції відбуваються нормальні процеси, коли кожна з політичних сил висловлює свою точку зору і має свою позицію, заявляє голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, коментуючи заяви деяких представників КПУ щодо відходу СПУ від узгоджених позицій, О.МОРОЗ зазначив, що, як і в будь-якій коаліції, «природньо, що виникають дискусії». За його словами, можна сприймати аргументи комуністів, що голосування СПУ з питання Голодомору 1932-1933 років в Україні є неузгодженістю позицій, а можна виходити з іншого - що СПУ дотрималася своїх позицій у цьому питанні, які були висловлені ще кілька років тому.

«Ми так само можемо говорити про те, що це наша принципова позиція», - зазначив О.МОРОЗ. За його словами, СПУ при голосуванні дотримувалася тих принципів, які вона проголосила раніше.

Голова ВР назвав нормальним явищем, коли у коаліції можуть бути різні позиції. За його словами, не рідко виникають дискусії у коаліції і навколо питання приватизації. З цього приводу він нагадав народну мудрість: «Поки є тертя, доти є життя».