Ющенко цілий день спілкуватиметься з пресою

14 грудня відбудеться День спілкування Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пресою “Україна: рік політреформи”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, з 10.00 до 11.00 у Маріїнському палаці відбудеться зустріч Президента України з представниками закордонних ЗМІ, акредитованих в Україні.

З 12.00 до 14.00 Президент зустрічатиметься в “Українському домі” з вітчизняними теле-, радіо-, друкованими ЗМІ та регіональними ЗМІ.

З 16-ї до 17-ї год. - онлайн-інтерв’ю Президента України для представників Інтернет-видань. (ВАТ “Укртелеком”).

Організатори: Секретаріат Президента України, ВАТ “Укртелеком”.

Партнери: НТКУ, всесвітня служба УТР, асоціація “Чистий Інтернет”, “Версія-Консалтинг”.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01