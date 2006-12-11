Бродський виходить із фракції БЮТ

Депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє, що виходить із фракції БЮТ у Київській міській раді і має намір створити фракцію «Воля».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Завтра на сесії (Київради) я офіційно виходжу з БЮТ і заявляю про те, що я буду створювати фракцію у міській раді під назвою «Воля», яка буде боротися за переобрання цієї міської ради, за переобрання цього мера», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Водночас він зазначив, що поки що не виходить із Блоку Юлії Тимошенко. «Я сказав їй (Юлії ТИМОШЕНКО), що якщо блок буде центром опозиції в державі і по відношенню до антикризової коаліції, я згоден бути у цьому блоці», - сказав він.

За словами М.БРОДСЬКОГО, у разі, якщо об’єднання «Демократичний Київ» у Київраді продовжить боротьбу з мером Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, він буде підтримувати це об’єднання, хоча й перебуватиме до нього в опозиції, оскільки вважає, що воно так само винне перед киянами.

М.БРОДСЬКИЙ вважає, що разом з ним із фракції БЮТ у Київраді вийдуть ще 6-7 депутатів.

«У фракції БЮТ є ще два “яблучника” – (Юрій) САХНО і (Сергій) ПОДГОРНИЙ. Маю надію, що вони приєднаються до мене. Також думаю, що приєднаються (Олександр) БРИГИНЕЦЬ і (Анатолій) ХОСТІКОЄВ», - додав він.