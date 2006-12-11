Суд призупинив розгляд позову Тарасюка

Розгляд по суті судового позову міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА призупинено до винесення рішення Апеляційним судом столиці за скаргою парламенту на призупинення виконання її постанови про звільнення Б.ТАРАСЮКА з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосив суддя Шевченківського районного суду столиці Олександр ШОСТАК, що розглядає позов Б.ТАРАСЮКА.

На початку судового засідання представник у суді Верховної Ради подав клопотання про відвід колегії суддів, яка розглядає позов Б.ТАРАСЮКА, оскільки вважає, що суд діятиме упереджено та необ’єктивно.

Крім того, аргументуючи своє клопотання, представник парламенту зазначив, що сторона-відповідач у справі була повідомлена про дату та час початку судового засідання лише сьогодні, а тому не мала можливості ознайомитися зі змістом позову.

Разом з тим, представник ВР висловив переконання, що позов Б.ТАРАСЮКА не може розглядатися в адміністративних судах, оскільки він перебуває у конституційно-правовій площині, тобто законність чи незаконність звільнення Б.ТАРАСЮКА має визначати Конституційний Суд України.

У свою чергу, сторона позивача висловила протест щодо задоволення клопотання, оскільки вважає, що у позові йдеться не про політичні відносини, а про порушення, які були допущені Верховною Радою при звільненні Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Вислухавши думки сторін, суд після майже 30 хвилин перебування у нарадчій кімнаті виніс ухвалу, якою відмовив у задоволенні клопотання відповідача, оскільки не знайшов підстав для відводу складу суду.

Коментуючи перебіг судових подій, представник в суді Б.ТАРАСЮКА Іван КРУЛЬКО сказав журналістам, що «у мого довірителя сильна позиція. З цього приводу, якщо суд розглядатиме справу неупереджено, то, безумовно, ми виграємо».

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247 голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

5 грудня Шевченківський районний суд Києва призупинив дію постанови Верховної Ради про звільнення Б.ТАРАСЮКА.

Того ж дня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов`язки міністра закордонних справ.