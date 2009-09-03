Яценюк переконаний, що новий Президент розпустить Раду
Чому не буде саморозпуску
Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що новобраний Президент України розпустить нинішню Верховну Раду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
На переконання А.ЯЦЕНЮКА, нинішній парламент не буде розпущено до президентських виборів, хоча «конституційні підстави для припинення повноважень чинного парламенту існують уже майже рік».
За його словами, сьогоднішня ситуація у ВР та в Україні в цілому пояснюється тим, що вже рік як «з’явилася коаліція, яка не коаліція».
А.ЯЦЕНЮК наголосив, що у Верховній Раді «роботи ніякої немає і не буде», і «так вони (народні депутати – УНІАН) доживуть до президентських виборів, а вже новий Президент України на конституційних підставах вирішить долю чинного непрацюючого парламенту».
На уточнення журналістів: «Розпустить?» А.ЯЦЕНЮК відповів: «А який інший вихід?».
Лідер «Фронту змін» переконаний, що саморозпуск нинішнього складу парламенту не відбудеться. «У мене є глибокі сумніви, що будь-хто в українському парламенті піде сьогодні на дострокові парламентські вибори», - підкреслив він.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, на даному етапі проведення дострокових парламентських виборів за нинішнім законодавством є недоцільним. Він додав, що ніхто з депутатів не погодиться на саморозпуск парламенту, бо «кожен з них боїться, що у наступний список вони не попадуть».
Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав парламент або почати працювати, або ухвалити рішення про саморозпуск.