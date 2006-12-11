Україна не визнає вибори у Придністров’ї

Міжнародне співтовариство, у тому числі Україна, вважають вибори у Придністров’ї та їхні наслідки нелегітимними і не визнають їх.

Як ідеться у коментарі прес-служби МЗС України щодо „президентських виборів” у Придністровському регіоні, переданому агентству УНІАН, міжнародне співтовариство виходить з того, що як „президентські вибори”, так і нещодавній „референдум”, який відбувався у вересні ц.р., суперечать міжнародним нормам і стандартам, принципам ООН та ОБСЄ, отже є нелегітимними, а також такими, що не сприяють врегулюванню придністровського конфлікту в цілому.

Україна ще раз наголошує на необхідності розв’язання придністровської проблеми мирним шляхом на основі дотримання принципів забезпечення територіальної цілісності та суверенітету Республіки Молдова.

У зв’язку з цим Україна закликає до якнайшвидшого відновлення переговорів у форматі „5+2” (Республіка Молдова, Придністров’я – сторони; Україна, Росія, ОБСЄ – посередники; ЄС, США - спостерігачі), ініційованих українським Планом придністровського врегулювання Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Офіційних спостерігачів на вибори Україна не надсилала. Окремі українські політики в цей день перебували в Тирасполі як приватні особи.

Як повідомляв УНІАН, У Придністров`ї на президентських виборах 10 грудня переміг нинішній глава невизнаної республіки Ігор Смирнов. За даними Виборчкому, він набрав понад 80% голосів. Молдова не визнала вибори в Придністров`ї, назвавши їх "провокацією".